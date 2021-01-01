Заказать продукт

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Курс трейдинга за 8 шагов
Разработка торгового софта и систем анализа для терминала METATRADER

Антон Рожновский торгует на рынках Форекс и криптовалют с 2011 года. Автоматизировал и проверил более 2000 стратегий заработка

ЧЕСТНО и ОТКРЫТО мы предупреждаем обо всех рисках трейдинга! РОБОТЫ не дают 100% гарантии заработка и НЕ СНИМАЮТ РИСКА потерь. Доходность робота в прошлом не гарантирует её в будущем

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БОЛЕЕ 29 000 РЕАЛЬНЫХ ПОДПИСЧИКОВ НА YOUTUBE. 734 ТРЕЙДЕРА ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ
УДАЛЁННО УСТАНОВИМ ПРОГРАММНЫЙ СОФТ В ТЕРМИНАЛ METATRADER ЧЕРЕЗ ANYDESK
БОЛЕЕ 100 РЕАЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ ОТ ТРЕЙДЕРОВ ЗА 10 ЛЕТ РАБОТЫ В ИНДУСТРИИ ТРЕЙДИНГА
Примеры торговли
при помощи роботов
Автоматический торговый робот OPTIMAN для МТ4 и 5
Доход/просадка 2-10 лет 35 000% / 5%
Тест и обзор робота смотреть видео
Стиль торговли АлгоТрейдинг
Торговые инструменты EURUSD
Таймфрейм Н1
Кредитное плечо 1:500
Использование математики ДА
Ограничение риска НЕТ
Действие лицензии (VIP) 1 год (10 лет)
Брокеры-партнёры для VIP 1 | 2 | 3

 

Для участников VIP группы предоставляется бесплатный тестовый период — 30 дней

Стоимость – 9 990 руб.
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Аналитическая система BiG Tick Binary для МТ4

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И ты получишь профессиональную систему для бинарных опционов. ОБЗОР ОТ АВТОРА

  • Для тех, кто хочет зарабатывать быстро
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  • Тем, кто хочет попробовать «пипсовку»
  • На базе современных индикаторов
  • Торговая система для опционов и пипсовки
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  • Отработка торговых сигналов до 85%
  • Инструменты: любые форекс пары
  • Временной интервал графика: М5
  • Самая удобная система для анализа импульса
  • Активация набора индикаторов на 1 аккаунт
  • Рекомендованный брокер для опционов
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Симулятор трейдинга SMART STORY для МТ4
Назначение скрипта Симуляция торгов
Обзор системы смотреть видео
Стиль торговли Универсальный
Торговые инструменты Forex / Crypto
Таймфрейм M5 — W1
Версия терминала MetaTrader 4
Использование математики ДА
Ограничение риска ДА
Действие лицензии (VIP) 1 год (10 лет)
Брокеры-партнёры для VIP 1 | 2 | 3

 

Для участников VIP группы предоставляется бесплатный тестовый период — 30 дней

Стоимость – 9 990 руб.
Купить

КАК УСТАНОВИТЬ РОБОТ или ИНДИКАТОР В ТОРГОВЫЙ ТЕРМИНАЛ?

Для чего миллионы людей торгуют на рынках FOREX и криптовалют?

Роботизированные системы позволяют заняться этим делом каждому. Вы можете не иметь никаких знаний об анализе рынка. Не уметь прогнозировать курс. Но в 2023 году достаточно установить торговый робот, и он сам будет анализировать курс валют и криптовалют 24/7. Без сна, отдыха и ошибок свойственных человеку.

Научиться торговать на рынке самостоятельно может каждый. Для этого не нужно заканчивать университет. Трейдинг — это сфера практиков, а не теоретиков. Знания здесь берутся только опытным путём. Каждый успешный трейдер ищет то, что работает. Не вдаваясь в причины того, почему это работает. Все прибыльные трейдеры: самоучки. Либо учились у таких «самоучек».

СДЕЛАЙ ТОРГОВЛЮ НА БИРЖЕ УДОБНЕЙ НА 100% С IT-РЕШЕНИЯМИ ОТ РОЖНОВСКИЙ.RU

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Условия предоставления услуг и гарантии

Вы можете заказать установку и подключение робота или индикатора через программу AnyDesk (обращайтесь к менеджеру↘️)

Активация 1 лицензии продукта на 1 счет брокера. Все программы разработаны для торгового терминала MetaTrader

В случае обнаружения программных ошибок в работе эксперта мы обязуемся исправить их в течении 72 часов.

Либо возместить стоимость торгового робота в 100% размере вне зависимости от уже прошедшего периода использования.

Мы работаем с трейдерами, которые понимают риски связанные с торговлей на рынке FOREX или криптовалют.

Если Вы не уверены в том, что отчетливо осознаёте связанные с трейдингом риски, то настоятельно рекомендуем отказаться от использования наших и прочих услуг.

Вы можете БЕСПЛАТНО протестировать любой наш продукт в течении 30 дней. Условия уточняйте у менеджера на сайте↘️

После покупки и отправки Вам торгового робота или индикатора, товар не сможет быть деактивирован. А значит, возврат средств станет невозможен.

Заказать продукт

Активация продукта возможна только для членов нашей VIP группы.
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