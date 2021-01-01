Заказать продукт

Антон Рожновский торгует на рынках Форекс и криптовалют с 2011 года. Автоматизировал и проверил более 2000 стратегий заработка
ЧЕСТНО и ОТКРЫТО мы предупреждаем обо всех рисках трейдинга! РОБОТЫ не дают 100% гарантии заработка и НЕ СНИМАЮТ РИСКА потерь. Доходность робота в прошлом не гарантирует её в будущем
СДЕЛАЙ ТОРГОВЛЮ НА БИРЖЕ УДОБНЕЙ НА 100% С IT-РЕШЕНИЯМИ ОТ РОЖНОВСКИЙ.RU
|Доход/просадка 2-10 лет
|35 000% / 5%
|Тест и обзор робота
|смотреть видео
|Стиль торговли
|АлгоТрейдинг
|Торговые инструменты
|EURUSD
|Таймфрейм
|Н1
|Кредитное плечо
|1:500
|Использование математики
|ДА
|Ограничение риска
|НЕТ
|Действие лицензии (VIP)
|1 год (10 лет)
|Брокеры-партнёры для VIP
|1 | 2 | 3
Для участников VIP группы предоставляется бесплатный тестовый период — 30 дней
Заказывай BiG Tick Binary сейчас.
И ты получишь профессиональную систему для бинарных опционов. ОБЗОР ОТ АВТОРА
|Назначение скрипта
|Симуляция торгов
|Обзор системы
|смотреть видео
|Стиль торговли
|Универсальный
|Торговые инструменты
|Forex / Crypto
|Таймфрейм
|M5 — W1
|Версия терминала
|MetaTrader 4
|Использование математики
|ДА
|Ограничение риска
|ДА
|Действие лицензии (VIP)
|1 год (10 лет)
|Брокеры-партнёры для VIP
|1 | 2 | 3
Для участников VIP группы предоставляется бесплатный тестовый период — 30 дней
Роботизированные системы позволяют заняться этим делом каждому. Вы можете не иметь никаких знаний об анализе рынка. Не уметь прогнозировать курс. Но в 2023 году достаточно установить торговый робот, и он сам будет анализировать курс валют и криптовалют 24/7. Без сна, отдыха и ошибок свойственных человеку.
Научиться торговать на рынке самостоятельно может каждый. Для этого не нужно заканчивать университет. Трейдинг — это сфера практиков, а не теоретиков. Знания здесь берутся только опытным путём. Каждый успешный трейдер ищет то, что работает. Не вдаваясь в причины того, почему это работает. Все прибыльные трейдеры: самоучки. Либо учились у таких «самоучек».